27
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
14
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
التعرّض لليونيفيل مجدداً يلاقي التسخين الميداني
Lebanon 24
10-07-2025
|
22:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدا لافتاً التزامن المريب المتجدّد بين الاعتداءات "الأهلية" في بلدات وقرى جنوبية على دوريات قوة "اليونيفيل"، واعلان
إسرائيل
مضيها في سياسة العمليات "المحدودة" في الجنوب، ولكن مع تعهدها استهداف "
حزب الله
" وبناه التحتية العسكرية وعناصره في كل
لبنان
. وعزّزت هذه الوقائع الانطباعات والمعطيات التي أعقبت الزيارة الثانية للموفد الأميركي توم برّاك إلى لبنان من أن أقصى التوقعات التي تتصل بمصير وساطته راهناً، لن تتجاوز الإبقاء على الستاتيكو الأمني والميداني "مضبوطا" على إيقاع وتيرة العمليات المتواصلة، لكن من دون اشتعال واسع.
Advertisement
وفي التفاصيل، وقع إشكال أمس في بلدة عيتيت–
قضاء صور
، بين عدد من الأهالي ودورية تابعة لقوات «اليونيفيل»، وذلك أثناء مرور الآلية العسكرية في البلدة من دون مرافقة
الجيش اللبناني
. وبحسب المعلومات، اعترض الأهالي على مسار الدورية، معتبرين أن مرورها بمفردها يُخالف
البروتوكول
المعتمد، فطالبوها بالتوقف والعودة. لكن عناصر «اليونيفيل» رفضوا الانصياع، ما أدى إلى تلاسن وتوتر في المكان، تطور لاحقًا إلى اشتباك محدود. وفيما تدخلت جهات محلية لاحتواء الموقف، أكد الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل»
أندريا تيننتي
أن «هذا النشاط نُسّق مسبقاً مع القوات المسلحة
اللبنانية
، دعماً لتطبيق لبنان قرار
مجلس الأمن الدولي
1701». وشدد تيننتي على أن «أي اعتداء على جنود حفظ السلام يُعدّ انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي والقرار 1701».
وكتبت" الديار":تطرح اكثر من علامة استفهام حيال اصرار جزء من قوات «اليونيفيل» على استفزاز ابناء قرى الجنوب بالدخول الى ممتلكات خاصة دون مشاركة الجيش، وذلك عشية جلسة التجديد لها عاما اضافيا، في وقت تسعى اسرائيل الى تعديل مهامها او عدم التجديد لها. و في اطار الاشكالات المتكررة، وقع إشكال امس في بلدة عيتيت – قضاء صور، بين عدد من الأهالي ودورية تابعة لقوات «اليونيفيل»، وذلك أثناء مرور الآلية العسكرية في البلدة من دون مرافقة الجيش اللبناني.
مواضيع ذات صلة
تجدد التعرّض لليونيفيل وحديث عن اتفاق أميركي-إسرائيلي لإنهاء مهامها
Lebanon 24
تجدد التعرّض لليونيفيل وحديث عن اتفاق أميركي-إسرائيلي لإنهاء مهامها
11/07/2025 08:19:44
11/07/2025 08:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
غياب حسم الاتجاهات حيال التجديد لليونيفيل والصين تعرض تعزيز حضورها العسكري فيها
Lebanon 24
غياب حسم الاتجاهات حيال التجديد لليونيفيل والصين تعرض تعزيز حضورها العسكري فيها
11/07/2025 08:19:44
11/07/2025 08:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس بلدية إبل السقي يستكر التعرّض لـ"اليونيفيل"
Lebanon 24
رئيس بلدية إبل السقي يستكر التعرّض لـ"اليونيفيل"
11/07/2025 08:19:44
11/07/2025 08:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
حمادة : التعرض لـ"اليونيفيل" يضر بمصلحة البلد
Lebanon 24
حمادة : التعرض لـ"اليونيفيل" يضر بمصلحة البلد
11/07/2025 08:19:44
11/07/2025 08:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
جلسة حكومية خاصة لملف السلاح
Lebanon 24
جلسة حكومية خاصة لملف السلاح
01:15 | 2025-07-11
11/07/2025 01:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة براك وضعت الأسس لمسار الحل للأزمة اللبنانية وعون يدعو الاوروبيين لدعم لبنان
Lebanon 24
زيارة براك وضعت الأسس لمسار الحل للأزمة اللبنانية وعون يدعو الاوروبيين لدعم لبنان
01:00 | 2025-07-11
11/07/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن طريق الكسر والخلع.. سرقوا منزلا في الكورة وهذا ما حلّ بهم
Lebanon 24
عن طريق الكسر والخلع.. سرقوا منزلا في الكورة وهذا ما حلّ بهم
00:29 | 2025-07-11
11/07/2025 12:29:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ديوانيّة ثلاثيّة الأبعاد توّلد إبداعًا في افتتاحيّة مهرجانات بيت الدين..وحضور سياسي رفيع
Lebanon 24
ديوانيّة ثلاثيّة الأبعاد توّلد إبداعًا في افتتاحيّة مهرجانات بيت الدين..وحضور سياسي رفيع
00:27 | 2025-07-11
11/07/2025 12:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الدخان يلفّ طرابلس والكورة فجراً... حرق النفايات يختنق به السكان (فيديو)
Lebanon 24
الدخان يلفّ طرابلس والكورة فجراً... حرق النفايات يختنق به السكان (فيديو)
00:24 | 2025-07-11
11/07/2025 12:24:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الموت يُغيّب فناناً سوريّاً: وداعاً يا عراب الفنّ
Lebanon 24
الموت يُغيّب فناناً سوريّاً: وداعاً يا عراب الفنّ
13:55 | 2025-07-10
10/07/2025 01:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل من الجيش للمواطنين.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
تحذير عاجل من الجيش للمواطنين.. هذه تفاصيله
11:00 | 2025-07-10
10/07/2025 11:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدهم توفي... نقل 7 أشخاص من عائلة واحدة إلى المستشفيات ما الذي أصابهم؟
Lebanon 24
أحدهم توفي... نقل 7 أشخاص من عائلة واحدة إلى المستشفيات ما الذي أصابهم؟
14:39 | 2025-07-10
10/07/2025 02:39:03
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار قوي يهز إيران وسقوط إصابات (فيديو)
Lebanon 24
انفجار قوي يهز إيران وسقوط إصابات (فيديو)
11:57 | 2025-07-10
10/07/2025 11:57:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يلتزم "حزب الله" إذا قرّر مجلس الوزراء نزع سلاحه؟
Lebanon 24
هل يلتزم "حزب الله" إذا قرّر مجلس الوزراء نزع سلاحه؟
12:01 | 2025-07-10
10/07/2025 12:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:15 | 2025-07-11
جلسة حكومية خاصة لملف السلاح
01:00 | 2025-07-11
زيارة براك وضعت الأسس لمسار الحل للأزمة اللبنانية وعون يدعو الاوروبيين لدعم لبنان
00:29 | 2025-07-11
عن طريق الكسر والخلع.. سرقوا منزلا في الكورة وهذا ما حلّ بهم
00:27 | 2025-07-11
ديوانيّة ثلاثيّة الأبعاد توّلد إبداعًا في افتتاحيّة مهرجانات بيت الدين..وحضور سياسي رفيع
00:24 | 2025-07-11
الدخان يلفّ طرابلس والكورة فجراً... حرق النفايات يختنق به السكان (فيديو)
00:15 | 2025-07-11
سماع دوي انفجار قوي ليلا في الجنوب.. هذا مصدره
فيديو
فنان سوري مُفاجأة سيرين عبد النور.. وتوجه له رسالة خاصة (فيديو)
Lebanon 24
فنان سوري مُفاجأة سيرين عبد النور.. وتوجه له رسالة خاصة (فيديو)
03:10 | 2025-07-10
11/07/2025 08:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
Lebanon 24
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
01:22 | 2025-07-09
11/07/2025 08:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
23:34 | 2025-07-08
11/07/2025 08:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24