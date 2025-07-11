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لبنان
عن طريق الكسر والخلع.. سرقوا منزلا في الكورة وهذا ما حلّ بهم
Lebanon 24
11-07-2025
|
00:29
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أوقفت فصيلة
أميون
في
قوى الأمن الداخلي
3 أشخاص من التابعية
السورية
بجرم سرقة منزل في بلدة
كفرعقا
–
الكورة
، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
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حيث أقدم المدعو "ب.ع.ت" بالاشتراك مع "س.ح.ه" على سرقة مبلغ 78,300,000 ل.ل و470 دولاراً أميركياً من منزل "ب.ب" عبر الكسر والخلع، فيما تولّى "ف.م.ف" نقل السارقَين وتستر على الجريمة.
وبعد عملية رصد وتعقب تمكنت الفصيلة من توقيف المشتبه بهم خلال ساعة واحدة واعترفوا بالجريمة، كما تم استرداد المبلغ المسروق وتسليمه لصاحبه.
والتحقيق جارٍ بإشراف
القضاء
المختص.
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