عن طريق الكسر والخلع.. سرقوا منزلا في الكورة وهذا ما حلّ بهم

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أوقفت فصيلة في 3 أشخاص من التابعية بجرم سرقة منزل في بلدة – ، وفق ما أفادت مندوبة " ".حيث أقدم المدعو "ب.ع.ت" بالاشتراك مع "س.ح.ه" على سرقة مبلغ 78,300,000 ل.ل و470 دولاراً أميركياً من منزل "ب.ب" عبر الكسر والخلع، فيما تولّى "ف.م.ف" نقل السارقَين وتستر على الجريمة.وبعد عملية رصد وتعقب تمكنت الفصيلة من توقيف المشتبه بهم خلال ساعة واحدة واعترفوا بالجريمة، كما تم استرداد المبلغ المسروق وتسليمه لصاحبه.والتحقيق جارٍ بإشراف المختص.