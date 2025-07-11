Advertisement

لبنان

عن طريق الكسر والخلع.. سرقوا منزلا في الكورة وهذا ما حلّ بهم

Lebanon 24
11-07-2025 | 00:29
A-
A+
Doc-P-1389726-638878157957759807.jpg
Doc-P-1389726-638878157957759807.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوقفت فصيلة أميون في قوى الأمن الداخلي 3 أشخاص من التابعية السورية بجرم سرقة منزل في بلدة كفرعقاالكورة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement

حيث أقدم المدعو "ب.ع.ت" بالاشتراك مع "س.ح.ه" على سرقة مبلغ 78,300,000 ل.ل و470 دولاراً أميركياً من منزل "ب.ب" عبر الكسر والخلع، فيما تولّى "ف.م.ف" نقل السارقَين وتستر على الجريمة.

وبعد عملية رصد وتعقب تمكنت الفصيلة من توقيف المشتبه بهم خلال ساعة واحدة واعترفوا بالجريمة، كما تم استرداد المبلغ المسروق وتسليمه لصاحبه.

والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.



مواضيع ذات صلة
سرقوا كنيسة بواسطة الخلع والكسر... وهذا ما حلّ بهم (صورة)
lebanon 24
11/07/2025 08:21:10 Lebanon 24 Lebanon 24
من أمام منزله في زحله... سرقوا سيارته!
lebanon 24
11/07/2025 08:21:10 Lebanon 24 Lebanon 24
أعطته مفتاح المنزل وهذا ما فعله!
lebanon 24
11/07/2025 08:21:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنتصدى لأية محاولة تهدف لكسر الحصار عن غزة
lebanon 24
11/07/2025 08:21:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:27 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:15 | 2025-07-11
01:00 | 2025-07-11
00:27 | 2025-07-11
00:24 | 2025-07-11
00:15 | 2025-07-11
23:07 | 2025-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24