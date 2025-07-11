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لبنان
جلسة حكومية خاصة لملف السلاح
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
11-07-2025
|
01:15
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قال مصدر إستشاري إن
الكرة
أصبحت في
ملعب الحكومة اللبنانية
لناحية ملف حصرية السلاح بعد زيارة الموفد الرئاسي الأميركي
توم براك
الى
بيروت
.
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وأشار المصدر الى أن فريق عمل رئاسيا ينكب على إنجاز صيغة واضحة وصريحة لتعرض على
مجلس الوزراء
في الجلسة الخاصة التي سوف يصدر عنها قرار نهائي بإلتزام الحكومة بالجدول العملي والزمني لحصرية السلاح.
أضاف المصدر أن الصيغة النهائية سوف تعرض على عدد من الرؤساء والقوى السياسية من أجل تأمين أكبر توافق عليها قبل عرضها في مجلس الوزراء ، رغبةً من الجميع بأن يحظى الملف بإجماع مجلس الوزراء كي يكون القرار التاريخي للدولة
اللبنانية
.
المصدر ختم أن الصيغة سوف تنتهي في غضون أسبوعين أو ثلاثة اسابيع على أبعد تقدير .
المصدر:
لبنان 24
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