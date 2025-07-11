جلسة حكومية خاصة لملف السلاح

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قال مصدر إستشاري إن أصبحت في لناحية ملف حصرية السلاح بعد زيارة الموفد الرئاسي الأميركي الى .وأشار المصدر الى أن فريق عمل رئاسيا ينكب على إنجاز صيغة واضحة وصريحة لتعرض على في الجلسة الخاصة التي سوف يصدر عنها قرار نهائي بإلتزام الحكومة بالجدول العملي والزمني لحصرية السلاح.أضاف المصدر أن الصيغة النهائية سوف تعرض على عدد من الرؤساء والقوى السياسية من أجل تأمين أكبر توافق عليها قبل عرضها في مجلس الوزراء ، رغبةً من الجميع بأن يحظى الملف بإجماع مجلس الوزراء كي يكون القرار التاريخي للدولة .المصدر ختم أن الصيغة سوف تنتهي في غضون أسبوعين أو ثلاثة اسابيع على أبعد تقدير .