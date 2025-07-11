مساع لاستقطاب الاستثمارات اللبنانية

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يسعى الرئيس السوري إلى جذب الاستثمارات ، في إطار جهوده لتعزيز الاقتصاد السوري.وقد أشار ، امام زواره، إلى أهمية تعزيز التعاون مع في هذه المجالات، مؤكدًا أن ترحب بالاستثمارات من الدول المجاورة والصديقة.وبحسب مصادر مطلعة فإن بعض قادة النظام السوري الجديد التقوا في المرحلة الماضية بعدد من المستثمرين والمتمولين اللبنانيين.