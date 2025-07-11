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لبنان

مساع لاستقطاب الاستثمارات اللبنانية

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
11-07-2025 | 01:45
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يسعى الرئيس السوري أحمد الشرع إلى جذب الاستثمارات اللبنانية، في إطار جهوده لتعزيز الاقتصاد السوري. 
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وقد أشار الشرع، امام زواره، إلى أهمية تعزيز التعاون مع لبنان في هذه المجالات، مؤكدًا أن سوريا ترحب بالاستثمارات من الدول المجاورة والصديقة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن بعض قادة النظام السوري الجديد التقوا في المرحلة الماضية بعدد من المستثمرين والمتمولين اللبنانيين.
المصدر: لبنان 24
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