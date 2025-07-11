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لبنان

انتخابات إتحاد بلديات المتن: "الشورى" حسم الملف

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
11-07-2025 | 02:15
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بعد مرور شهر على الطعن المقدم من رئيس بلدية أنطلياس جورج أبو جودة بحق رئيس بلدية بيت مري روي أبو شديد أمام مجلس شورى الدولة على خلفية إنتخابات نائب رئيس إتحاد بلديات المتن ، صدر القرار النهائي للمجلس، والذي رد الطعن وثبت نيابة الرئاسة في إتحاد بلديات المتن لرئيس بلدية بيت مري روي أبو شديد الذي بدأ بمزاولة نشاطه بهذا المنصب.
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وأشارت مصادر مطلعة الى أن نائب الرئيس سيبدأ بطرح مشاريع عمل إنمائية وإجتماعية وغيرها على "الإتحاد" من أجل تفعيل العمل وتغيير الصورة السائدة عنه منذ سنوات .
 
المصدر: لبنان 24
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