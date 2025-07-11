انتخابات إتحاد بلديات المتن: "الشورى" حسم الملف

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بعد مرور شهر على الطعن المقدم من رئيس بلدية بحق رئيس بلدية أمام على خلفية إنتخابات إتحاد بلديات المتن ، صدر القرار النهائي للمجلس، والذي رد الطعن وثبت نيابة الرئاسة في إتحاد بلديات المتن لرئيس بلدية بيت مري روي الذي بدأ بمزاولة نشاطه بهذا المنصب.وأشارت مصادر مطلعة الى أن سيبدأ بطرح مشاريع عمل إنمائية وإجتماعية وغيرها على "الإتحاد" من أجل تفعيل العمل وتغيير الصورة السائدة عنه منذ سنوات .