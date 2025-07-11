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لبنان

الاتحاد اللبناني للنقابات السياحية يُحذّر من بدء العام الدراسي في أيلول

Lebanon 24
11-07-2025 | 02:03
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أصدر الاتحاد اللبناني للنقابات السياحية بيانًا أعرب فيه عن قلقه حيال الطلب المقدَّم من وزارة التربية والتعليم العالي إلى مجلس الوزراء بشأن تعديل مواعيد بدء العام الدراسي، في ظل ما يُتداول عن نيّة الوزارة إطلاق العام الدراسي مع بداية شهر أيلول.
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ولفت الاتحاد إلى أن العام الدراسي يشكّل جزءًا من الدورة الاجتماعية والاقتصادية في لبنان، مؤكدًا أن الفترة الممتدة من حزيران حتى أيلول تُعدّ ذروة الموسم السياحي، وتشكل ركيزة أساسية لعمل المؤسسات السياحية والخدماتية، وخصوصًا في المناطق الجبلية والريفية.

واعتبر البيان أن "رزنامة الحياة اللبنانية" قائمة على ثنائية المواسم بين الساحل والجبل، والشتاء والصيف، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من أبناء القرى الذين يقيمون في المدن الساحلية ينتقلون إلى قراهم في الصيف، ما ينعش الدورة الاقتصادية في الأرياف ويؤمن موردًا حيويًا لسكانها.

ودعا الاتحاد إلى مشاركة الاتحادات النقابية السياحية والزراعية، وغرف التجارة والصناعة، والهيئات الاقتصادية في أي قرارات حكومية تتعلق بتعديل مواعيد العام الدراسي، من أجل ضمان التوازن بين مصالح القطاع التربوي ومصالح القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما يراعي المصلحة العامة الشاملة.
 
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