الاتحاد اللبناني للنقابات السياحية يُحذّر من بدء العام الدراسي في أيلول

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ولفت الاتحاد إلى أن العام الدراسي يشكّل جزءًا من الاجتماعية والاقتصادية في ، مؤكدًا أن الفترة الممتدة من حزيران حتى أيلول تُعدّ ذروة الموسم السياحي، وتشكل ركيزة أساسية لعمل المؤسسات السياحية والخدماتية، وخصوصًا في المناطق الجبلية والريفية.واعتبر البيان أن "رزنامة الحياة " قائمة على ثنائية المواسم بين الساحل والجبل، والشتاء والصيف، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من أبناء القرى الذين يقيمون في المدن الساحلية ينتقلون إلى قراهم في الصيف، ما ينعش الدورة الاقتصادية في الأرياف ويؤمن موردًا حيويًا لسكانها.ودعا الاتحاد إلى مشاركة الاتحادات النقابية السياحية والزراعية، وغرف التجارة والصناعة، والهيئات الاقتصادية في أي قرارات حكومية تتعلق بتعديل مواعيد العام الدراسي، من أجل ضمان التوازن بين مصالح القطاع ومصالح القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما يراعي المصلحة العامة الشاملة.