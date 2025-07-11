أسعار جديدة للمحروقات.. إليكم الجدول

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صدر عن والمياه الجمعة, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل التالي:بنزين 95 أوكتان: 1.569.000 ليرة لبنانيّة. (-6000)بنزين 98 أوكتان: 1.609.000 ليرة لبنانيّة. (-6000)المازوت: 1.577.000 ليرة لبنانيّة. (+3000): 966.000 ليرة لبنانيّة.