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لبنان

في السرايا.. وفد قطري شارك باجتماع بحث في دعم مشاريع إنمائية

Lebanon 24
11-07-2025 | 02:37
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- زار لبنان وفد قطري برئاسة مدير صندوق قطر للتنمية العام فهد حمد السليطي، وذلك لمتابعة البحث في دعم عدد من المشاريع في لبنان، في المدى القريب وعلى المدى المتوسط. 
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وبحسب بيان، عقد اجتماع  في السرايا  برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري ومشاركة وزراء الثقافة غسان سلامة، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الداخلية احمد الحجار والصحة ركان ناصر الدين، و طتم البحث  في ما تقدمه قطر من مساعدات مقررة، ومنه ما يتعلق بمساعادة السوريين العائدين الى سوريا في بلادهم، وتأمين كمية من الفيول لانتاج الكهرباء خلال الاربعة اشهر المقبلة، ودعم المستشفيات الحكومية وبرنامج امان للعائلات الاكثر فقرا.

واشار البيان الى ان المجتمعين  بحثوا في التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، ومعالجة النفايات، ومساعدة المستشفيات الحكومية، اضافة الى تسهيل قدوم آلاف الطلاب من قطر للدراسة في لبنان. 
 

وبعد الاجتماع، اقام رئيس الحكومة نواف سلام مأدبة غداء على شرف الوفد.

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