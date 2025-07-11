في السرايا.. وفد قطري شارك باجتماع بحث في دعم مشاريع إنمائية

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- زار وفد برئاسة مدير العام فهد حمد السليطي، وذلك لمتابعة البحث في دعم عدد من المشاريع في لبنان، في المدى القريب وعلى المدى المتوسط.وبحسب بيان، عقد اجتماع في السرايا برئاسة ومشاركة وزراء الثقافة ، ، الداخلية والصحة ركان ، و طتم البحث في ما تقدمه قطر من مساعدات مقررة، ومنه ما يتعلق بمساعادة السوريين العائدين الى في بلادهم، وتأمين كمية من الفيول لانتاج الكهرباء خلال الاربعة اشهر المقبلة، ودعم وبرنامج امان للعائلات الاكثر فقرا.واشار البيان الى ان المجتمعين بحثوا في التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، ومعالجة النفايات، ومساعدة المستشفيات الحكومية، اضافة الى تسهيل قدوم آلاف الطلاب من قطر للدراسة في لبنان.وبعد الاجتماع، اقام رئيس الحكومة مأدبة غداء على شرف الوفد.