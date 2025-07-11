توغل إسرائيلي جديد في بليدا.. هذا ما حصل صباحا

أفادت مندوبة " " عن أنّ الصوت الذي سُمع قرابة الساعة 06:05 من تبيّن أنه ناجم عن تفجير قام به جيش العدو لغرفة قرب أحد المزارع في منطقة الجميلة (قرب غاصونا) عند الأطراف الشرقية لبلدة بليدا بعد توغله لقرابة الـ800 متر داخل الأراضي .

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