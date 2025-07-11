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لبنان

توغل إسرائيلي جديد في بليدا.. هذا ما حصل صباحا

Lebanon 24
11-07-2025 | 02:38
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن أنّ الصوت الذي سُمع قرابة الساعة 06:05 من صباح اليوم تبيّن أنه ناجم عن تفجير قام به جيش العدو لغرفة قرب أحد المزارع في منطقة الجميلة (قرب غاصونا) عند الأطراف الشرقية لبلدة بليدا بعد توغله لقرابة الـ800 متر داخل الأراضي اللبنانية.
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