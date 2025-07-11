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لبنان

كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

Lebanon 24
11-07-2025 | 02:48
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ،غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وفوق الجبال .
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  طقس صيفي معتدل على الساحل (درجات الحرارة القصوى دون معدلاتها) وحار نسبيا فوق الجبال وفي الداخل، مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية ما بين (٣ و٥ درجات) .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين 24 و 32، طرابلس بين 20 و 31، وزحلة بين 18 و 34 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:  غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، كما تنشط الرياح أحيانا .

السبت:  غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال .

الأحد:  غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة .

الإثنين:  غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال بينما تبقى دون تعديل على الساحل.
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