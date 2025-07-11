كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا ،غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وفوق الجبال .وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس صيفي معتدل على الساحل (درجات الحرارة القصوى دون معدلاتها) وحار نسبيا فوق الجبال وفي الداخل، مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية ما بين (٣ و٥ درجات) .ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر : بين 24 و 32، بين 20 و 31، وزحلة بين 18 و 34 درجة.-الطقس المتوقع في :الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، كما تنشط الرياح أحيانا .السبت: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال .الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة .الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال بينما تبقى دون تعديل على الساحل.