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لبنان

الرئيس عون استقبل رئيس مجلس العلاقات العربية والدولية

Lebanon 24
11-07-2025 | 03:29
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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس مجلس العلاقات العربية والدولية محمد جاسم الصقر الذي قال: "استمعنا إلى عرض مفصّل حول الأوضاع الحالية في لبنان، وعبّرنا عن وجهة نظرنا، وناقشنا ما يمكن أن نقدّمه من مساهمة فعلية لدعم لبنان في هذه المرحلة".
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أضاف: "ندرك أن لبنان يواجه تحديات كبيرة، لكننا نؤمن بأن الحلول متاحة وواضحة".

واعتبر أن "خطاب القَسَم يشكل خريطة طريق واضحة نحو بناء الدولة، غير أن تطبيقه ليس بالأمر السهل في ظلّ وجود عقبات، أبرزها مسألة السلاح".

وقال: "رغم التحديات، عبّرنا عن أملنا في التوصّل إلى حلول شاملة تُنهي الأزمات الراهنة وتُعيد الاستقرار إلى لبنان.

تابع: "نحن على استعداد لتقديم الدعم الممكن، بما يعود بالفائدة على لبنان وشعبه".
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