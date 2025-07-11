عبدالله: الغرب ينتظر انجازات أكثر من لبنان

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أوضح النائب في حديث الى "صوت كل "، أن "لا خيار أمام لبنان الا أن يشق طريقه في اتجاه الاستقرار الداخلي وحماية المصلحة الداخلية والوحدة الوطنية والحفاظ على هويته، ليكون لبنان ضمن الخريطة الجديدة في المنطقة أو سنعود الى مسلسل الحروب والدمار".وأشار الى أن "لبنان لا يزال على لائحة الاهتمام الدولي، ولكن الغرب ينتظر انجازات أكثر"، لافتا الى أن "المطلوب الضغط على العدو الاسرائيلي ليلتزم وقف اطلاق النار والاغتيالات والانسحاب من الأراضي اللبنانية، وعلى في الوقت نفسه الاسراع في بسط سيادتها على كامل أراضيها".وعن طرح رفع الحصانة عن الوزير السابق ، لفت الى أن "موقف واضح بهذا الخصوص وهو رفع الحصانة عن أي وزير أو نائب أو مسؤول في أي موقع كان، وتسهيل هذا الموضوع ليأخذ المسار الطبيعي مجراه".