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لبنان
مكي: لا نقضي نهائيًا على المحاصصة بل نخفف من وطأتها
Lebanon 24
11-07-2025
|
04:07
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كشف وزير التنمية الادارية فادي مكي في حديث الى "صوت كل
لبنان
" عن "عودة المداورة في الادارة "، مشيرا الى "وضع آلية موحدة لمعظم التعيينات الادارية، باستثناء التعيينات في بعض المراكز القضائية والمصرفية والديبلوماسية، تضمن الكفاءة والشفافية وعدم التدخلات السياسية وذلك عبر تقييم من
وزارة التنمية
الادارية ومجلس الخدمة المدنية"، مشددا على أن "التدخل هنا شبه معدوم" .
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أضاف: "بعد تصفية الملفات والأسماء سيتم رفع لائحة مصغرة وحينها قد يتم المفاضلة في الاسماء وفقا للتوافق السياسي الذي يحصل على طاولة
مجلس الوزراء
".
وأوضح أنه "من حق الوزير المعني ومجلس الوزراء أن يختاروا من اللائحة المصغرة"، وقال: "نحن لا نقضي نهائيًا على المحاصصة لكن نخفف من وطأتها".
ولفت إلى أنه "تم إنجاز التعيينات المرتبطة في تلفزيون لبنان والهيئات الناظمة لقطاعات الكهرباء والاتصالات وزراعة القنب وسنكون أمام سلة واسعة من التعيينات".
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