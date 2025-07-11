بدعوة من بري.. جلسة عامة لمجلس النواب في هذا التاريخ

دعا ، اليوم الجمعة، إلى جلسة عامة في تمام الساعة الـ11 من قبل الظهر وبعد الظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 15 الجاري، لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة وذلك عملاً بأحكام المادتين 136 و137 من النظام الداخلي.

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