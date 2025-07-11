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لبنان

بدعوة من بري.. جلسة عامة لمجلس النواب في هذا التاريخ

Lebanon 24
11-07-2025 | 04:08
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الجمعة، إلى جلسة عامة في تمام الساعة الـ11 من قبل الظهر وبعد الظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 15 تموز الجاري، لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة وذلك عملاً بأحكام المادتين 136 و137 من النظام الداخلي.
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