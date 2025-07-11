لجنة التنسيق اللّبنانيّة - الفرنسيّة: لا لتهميش الإغتراب

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رأت اللّبنانيّة - الفرنسيّة (CCLF)، التي تضم منظّمات التجمّع اللّبناني في (CLF)، المنتدى اللّبناني في (FLE)، مواطنون لبنانيّون حول العالم (MCLM)، لبناننا الجديد- فرنسا (ONL-France)، و Rooted، ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفته المنظمة الاستشاريّة اللّبنانية للّجنة، أنّ إحجام رئيس مجلس النواب ، عن طرح العريضة النيابيّة لإلغاء بعض المواد من قانون الإنتخاب على الهيئة العامّة لمجلس النواب، محاولة إستباقيّة مكشوفة لمنع أصوات المغتربين/ات من إحداث تغيير واسع في المجلس النيابي الذي سينبثق عن الإنتخابات التشريعيّة في العام 2026، والمساهمة في تشكيل أكثريّة نيابيّة تضع حدًا للتسلّط والهيمنة. إنّ تمسّك الرئيس برّي ومن خلفه الفساد والسلاح ببدعة المقاعد الستّة، يتناقض مع أحكام الدّستور التي تنصّ على المساواة الكاملة بين اللّبنانيين/ات المقيمين/ات والمغتربين/ات في الحقوق والواجبات، كما يتجاهل بشكل قاطع إرتباط المغتربين/ات بجغرافيا ، ومن يقيم عليها من أهل وجيران وأصدقاء، وتحويل الإغتراب، مجرَّد صندوق للمساعدات على أنواعها.إنّ لجنة التنسيق اللّبنانيّة-الفرنسيّة (CCLF) ترى في إلغاء المادّتين 112 و122 وتمكين الإغتراب من الإقتراع لـ 128 نائبا/ة كما كان الأمر في انتخابات عاميّ 2018 و2022، إنما يشكّل حاضنة قانونيّة وسندًا سياسيًا وطنيًا لتحقيق الأهداف الرئيسيّة التالية:أولاً : مبادرة لتسليم سلاحه إلى الجيش اللّبناني وكذلك المنظمّات الفلسطينيّة، وكل السلاح غير الشرعي، تطبيقًا لاتفاق حول حصريّة السلاح بيد الدولة.ثانيًا : إقرار وتسريع الإصلاحات الإقتصاديّة، والماليّة، والسّياسيّة، والقضائيّة، لتسيير عمل المؤسّسات بشكل سليم وإعادة أموال المودعين كاملة وترسيخ مبادئ الشفافيّة، والمساواة، والحوكمة الرشيدة.ثالثًا : العمل على كلّ ما من شأنه تقليص الطائفيّة وتعزيز قيَم المواطنة والعيش المشترك، ربطًا بالدّستور والإصلاحات البنيويّة في .إنّ معركة إلغاء المادّتين 112 و122 من ليست معركة الإغتراب فحسب، بل هي معركة الجميع في الدّاخل وفي الخارج، ليبقى لبنان كطائر الفينيق محلقًا بجناحيه المقيم والمغترب.