في شمع.. توزيع ميدالية بعثة الامم المتحدة للسلام على عناصر قوات اليونيفيل

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أعلن القطاع لليونيفيل ، في بيان ، ان احتفالا أُقيم في قاعدة “ميلليفوي” في شمع، تم خلاله توزيع ميدالية بعثة الامم المتحدة للسلام على عناصر قوات اليونيفيل في القطاع، تقديرا لجهودها وتفانيها في حفظ السلام في ، وذلك في حضور قائد البعثة وقائد القوة في اليونيفيل اللواء ديو داتو أبانارا، وفاعليات عسكرية ودينية ومدنية.واكد قائد القطاع الغربي في اليونيفيل العميد نيكولا ماندوليسي أن “النتائج التي تحققت خلال الأشهر الماضية هي ثمرة التفاني والعمل المشترك للقوة متعددة الجنسيات في القطاع الغربي، وفقاً للتفويض الصادر عن القرار 1701".وقال:"ان وجودنا المستمر على طول الخط الأزرق يساهم بشكل فعال في الأمن والاستقرار في جنوب ، ويعزز احترام السيادة الوطنية. وبالتعاون الوثيق مع ، ندعم أنشطته في الجنوب لتعزيز وبسط سيطرتها على كامل المنطقة".وختم:"كما يواصل عناصر القطاع تقديم المساعدات الحيوية للمجتمعات المحلية، وتسهيل الوصول الإنساني، والمساهمة في حماية المدنيين وبما يتماشى مع القرار 1701، ونجدد المطالبة بانسحاب كامل للقوات من الأراضي ، إذ إن وجودها يشكل انتهاكاً للقرار 1701 والاتفاقات المتعلقة بوقف الأعمال العدائية”.