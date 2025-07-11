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لبنان

مُداهمات للجيش في الزاهرية ـ طرابلس

Lebanon 24
11-07-2025 | 04:59
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نفذت قوة من الجيش والمخابرات مداهمات صباح اليوم الجمعة في منطقة الزاهرية – طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".  
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وتأتي هذه الاجراءات بعد الاشكال الذي وقع امس الخميس في محلة سوق الدهب واسفر عن سقوط جريح بحاله حرجة.  

وعُلم ان المداهمات ستستمر حتى توقيف جميع المتورطين. 
 
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