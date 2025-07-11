مُداهمات للجيش في الزاهرية ـ طرابلس

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نفذت قوة من الجيش والمخابرات مداهمات الجمعة في منطقة الزاهرية – ، وفق ما أفادت مندوبة " ".وتأتي هذه الاجراءات بعد الاشكال الذي وقع امس الخميس في محلة سوق الدهب واسفر عن سقوط جريح بحاله حرجة.وعُلم ان المداهمات ستستمر حتى توقيف جميع المتورطين.