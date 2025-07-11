تصعيد من دمشق "تجاه لبنان".. تلفزيون سوريا يتحدّث عن "ملف حساس"

ذكر تقريرٌ جديد نشره موقع "تلفزيون "، اليوم الجمعة، إنّ تتهم بـ"التسويف والمماطلة" في معالجة ملف الموقوفين السوريين في السجون ، مشيراً إلى أن هذا الأمر يشكل "مادة مشتعلة قابلة لتفجير أزمة سياسية جديدة بين البلدين".

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ووصف التقرير الملف المذكور بأنه "واحد من أكثر حساسية" في العلاقات اللبنانية - بعد سقوط نظام في كانون الأول 2024، خصوصاً في ظل الحديث عن إجراءات محتملة على المستوى الاقتصادي، كفرض قيود على حركة الشاحنات اللبنانية العابرة للأراضي السورية".

وبينما تحذر الأوساط الاقتصادية اللبنانية من تداعيات هذه الأزمة، تلوّح دمشق بأن تسوية هذا الملف تشكّل اختباراً لجدية بيروت في بناء علاقة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والتنسيق المؤسسي، بحسب التقرير.

"تلفزيون سوريا" قال أيضاً إنَّ "الإدارة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد ، تتعامل مع ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بوصفه قضية كيانية غير قابلة للتنازل أو التأجيل"، مشيراً إلى أن حل هذا الملف هو "شرط أساسي لأي مسار تعاون سياسي أو اقتصادي بين بيروت ودمشق".

ويكشف الموقع أن الشرع أعرب خلال استقباله وفداً من دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية برئاسة مفتي الشيخ عبداللطيف دريان، عن استيائه الشديد من تلكؤ السلطات اللبنانية في معالجة هذا الملف، مشيراً إلى أن التجاهل المتكرر من بيروت لهذا "الملف الإنساني لم يعد مقبولاً".

وأبلغ الرئيس السوري الوفد الديني اللبناني أنه قرر تكليف السوري، أسعد شيباني، بزيارة بيروت في الأيام القليلة المقبلة خصيصاً لبحث هذا الملف، مشدداً على أن هذه الزيارة ستكون بمثابة "الفرصة الدبلوماسية الأخيرة" قبل أن تتخذ دمشق خطوات تصعيدية سياسية ودبلوماسية متدرجة ضد الحكومة اللبنانية.

كذلك، أكد الشرع أن معالجة قضية الموقوفين هي أولوية قصوى تسبق أي نقاش في ملفات التعاون أو إعادة العلاقات أو حتى مسارات اللاجئين.