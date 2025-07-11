يوم طبيّ مجانيّ في هذا المستشفى في 22 الحالي

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أعلن (Hôpital Français du Levant)، في بيان، تنظيم يوم كامل للمعاينات المجانية لجميع المرضى اللبنانيين، بالتعاون مع مركز IRCAD Liban، المتخصص في الجراحة المتقدمة، وذلك يوم الثلاثاء 22 الحالي في حرم المستشفى حيث سيتم توفير معاينات مجانية، استشارات مع خبراء الجراحة من مركز IRCAD ، تركيز خاص على الجراحة الروبوتية (Robotic Surgery) واهتمام خاص بالحالات المستعصية في الكبد والبنكرياس.واشار الى ان "هذه الفرصة مخصصة تحديدًا للمرضى الذين يعانون من أمراض معقدة أو مزمنة في الكبد أو البنكرياس، بهدف تقييم حالتهم من قِبل نخبة من الجراحين الدوليين وتقديم رأي طبي ثانٍ متقدم ومتكامل"، داعيا المرضى إلى الحضور بمفردهم أو برفقة طبيبهم الخاص للاستفادة من هذه الاستشارة التعاونية".وختم البيان داعيا الراغبين الى التواصل على الرقم الآتي :1529.