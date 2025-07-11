يرق تابع فرز مسابقات الثانوية العامة وأشرف على التحضيرات لبدء التصحيح

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تابع للتربية رئيس اللجان الفاحصة ، عملية فرز مسابقات الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة ، التي تتم في مبنى الامتحانات في بئر حسن ، وأشرف على عملية وضع الرقم الوهمي ومن ثم خلط المسابقات الواردة من مختلف المحافظات وإعادة توضيبها مخلوطة في مغلفات تمهيدا لتوزيعها على المصححين .وأوضح يرق أن"لجان وضع أسس التصحيح تعمل باستمرار بعد الانتهاء من امتحان كل مادة في أي فرع من الثانوية العامة" .كما تفقد يرق غرف التصحيح وتأكد من توفير التهوئة والتكييف للمصححين ليتمكنوا من القيام بعملهم في ظروف مريحة . (الوكالة الوطنية)