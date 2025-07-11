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لبنان

يرق تابع فرز مسابقات الثانوية العامة وأشرف على التحضيرات لبدء التصحيح

Lebanon 24
11-07-2025 | 05:41
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تابع المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق ، عملية فرز مسابقات الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة ، التي تتم في مبنى الامتحانات في بئر حسن ، وأشرف على عملية وضع الرقم الوهمي ومن ثم خلط المسابقات الواردة من مختلف المحافظات وإعادة توضيبها مخلوطة في مغلفات تمهيدا لتوزيعها على المصححين . 
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وأوضح يرق أن"لجان وضع أسس التصحيح تعمل باستمرار بعد الانتهاء من امتحان كل مادة في أي فرع من الثانوية العامة" . 
كما تفقد يرق غرف التصحيح وتأكد من توفير التهوئة والتكييف للمصححين ليتمكنوا من القيام بعملهم في ظروف مريحة . (الوكالة الوطنية)
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