إقفال مستودعين في كسروان بالشمع الأحمر.. ماذا ضبطت أمن الدولة في داخلهما؟

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صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:متابعةً للجهود الاستعلامية التي تبذلها لأمن الدولة لضبط المخالفات الصحية وحماية السلامة العامة، قامت دورية من الإقليمية – ، بختم مستودعين في محلة المعاملتين/قضاء كسروان، عائدين للمدعو ط.س.، بالشمع الأحمر.وقد ضُبط داخل المستودعين كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمخزّنة بطريقة غير مطابقة لشروط السلامة العامة، إلى جانب كمية كبيرة من المجهولة المصدر.