بري دعا الى جلسة عامة قبل وبعد ظهر الثلاثاء المقبل لمناقشة الحكومة في سياساتها

ترأس في مقر رئاسة الثانية في إجتماعاً مشتركاً لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل النيابية حضره النواب : عدوان ، هادي ابو الحسن ، ، الان عون ، عبد كبارة ، حسين ، غازي زعيتر ، غادة ايوب ، اشرف بيضون ، علي خريس ، ، حسن عز الدين، ميشال موسى ، مروان حمادة، أسامة سعد ، عماد الحوت، جورج عطالله ، هاغوب بقرادونيان ، قبلان قبلان وجورج عقيص ، وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر.

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وبعد الإجتماع تلا لمجلس النواب عدنان ضاهر بياناً جاء فيه :

إنفاذاً للمواد 92 و93 من النظام الداخلي عُقد هذا الإجتماع من مكتب المجلس ومن لجنة الإدارة والعدل وبعد التداول شُكّلت بالملف المطروح من قبل وزير العدل والنيابة العامة التمييزية لرفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان لجنة مصغرة لإعداد التقرير المطلوب .

على صعيد آخر دعا رئيس مجلس النواب الأستاذ الى جلسة عامة في تمام الساعة الحادية عشر من قبل الظهر وبعد الظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 15 الجاري لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة وذلك عملاً بأحكام المادتين 136 و137 من النظام الداخلي.