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لبنان

بري دعا الى جلسة عامة قبل وبعد ظهر الثلاثاء المقبل لمناقشة الحكومة في سياساتها

Lebanon 24
11-07-2025 | 05:57
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ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر رئاسة الثانية في عين التينة إجتماعاً مشتركاً لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل النيابية حضره النواب : جورج عدوان ، هادي ابو الحسن ، ، الان عون ، عبد الكريم كبارة ، حسين الحاج حسن ، غازي زعيتر ، غادة ايوب ، اشرف بيضون ، علي خريس ، علي حسن خليل ، حسن عز الدين،  ميشال موسى ، مروان حمادة،  أسامة سعد ، عماد الحوت،  جورج عطالله ، هاغوب بقرادونيان ، قبلان قبلان وجورج عقيص ، وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر.
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وبعد الإجتماع تلا الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر بياناً جاء فيه :
إنفاذاً للمواد 92 و93 من النظام الداخلي عُقد هذا الإجتماع من مكتب المجلس ومن لجنة الإدارة والعدل وبعد التداول شُكّلت بالملف المطروح من قبل وزير العدل والنيابة العامة التمييزية لرفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان لجنة مصغرة لإعداد التقرير المطلوب .
على صعيد آخر دعا رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الى جلسة عامة في تمام الساعة الحادية عشر من قبل الظهر وبعد الظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 15 تموز الجاري لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة وذلك عملاً بأحكام المادتين 136 و137 من النظام الداخلي.
 
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