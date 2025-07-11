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لبنان

"تاتش" تسجل رقماً قياسياً جديداً في عدد مشتركيها.. كم بلغ؟

Lebanon 24
11-07-2025 | 06:07
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أعلنت شركة "تاتش" بيان لها، اليوم الجمعة، تسجيل رقم قياسي جديد على صعيد قاعدة مشتركيها الذين بلغ عددهم 2.6 مليون مشترك.
 
 
وذكرت الشركة أن العدد المذكور يرسخ موقع الشركة الريادي في قطاع الاتصالات والبيانات الخليوية في لبنان، وذلك باستحواذها على الحصة الأكبر من إجمالي عدد مستخدمي الإتصالات الخليوية على مدى 21 عاماً.
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ويعكس تسجيل هذا الرقم القياسي الثاني لقاعدة مشتركي تاتش ثقتهم بالخدمات التي تقدمها لهم وبجودتها، وهو أهم ما تطمح له أي شركة في أي مجال كانت تعمل فيه، وفق بيان "تاتش".
 
 
كذلك، قالت الشركة إن "تضافر جهود موظفيها يجعلها تكون الخيار الأول في قطاع الاتصالات والبيانات الخليوية، لأنهم يركزون جميعهم على هدف واحد، ألا وهو تأمين أفضل خدمة زبائن وجودة اتصالات أينما تواجد مشتركوها، ناهيك عن التزامها بتنويع خدماتها ومنتجاتها لتلبية حاجات مختلف شرائح المجتمع اللبناني، واعتمادها النهج التطويري المستمر والمتجدّد للارتقاء بأداء الشبكة، وتحسين جودة خدمة اتصالاتها وخدمة البيانات".
 
 
 
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