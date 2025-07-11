وزير الخارجية بحث مع سفيري الدنمارك وسلوفينيا دعم تجديد ولاية اليونيفيل

استقبل والمغتربين يوسف رجّي سفير الدانمارك ، وسفير سلوفينيا لدى والمقيم في غورازد رينسيلج Gorazd Rencelj وعرض معهما الدور الذي يمكن لكل من الدانمارك وسلوفينيا أن تلعباها في هذا الشأن بصفتهما عضويين غير دائمَين في ، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها للتجديد لقوات حفظ السلام الدولية العاملة في . (الوكالة الوطنية)

Advertisement