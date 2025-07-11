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لبنان

وزير الخارجية بحث مع سفيري الدنمارك وسلوفينيا دعم تجديد ولاية اليونيفيل

Lebanon 24
11-07-2025 | 06:12
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي سفير الدانمارك كريستوفر فيفيكي kristoffer vivike، وسفير جمهورية سلوفينيا لدى لبنان والمقيم في أنقرة غورازد رينسيلج Gorazd Rencelj وعرض معهما الدور الذي يمكن لكل من الدانمارك وسلوفينيا أن تلعباها في هذا الشأن بصفتهما عضويين غير دائمَين في مجلس الأمن، وذلك  في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية والمغتربين للتجديد لقوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان. (الوكالة الوطنية)
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