البطريرك ميناسيان نقل إلى الرئيس عون دعوة رسمية لحضور الاحتفال بتقديس الطوباوي الشهيد المطران إغناطيوس مالويان

نقل بطريرك للأرمن روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، إلى رئيس الجمهورية ، دعوة رسمية لحضور الاحتفال بتقديس الطوباوي الشهيد المطران مالويان، الذي سيُقام في 19 تشرين الأول المقبل، برئاسة البابا لاوون في .

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