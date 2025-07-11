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لبنان

البطريرك ميناسيان نقل إلى الرئيس عون دعوة رسمية لحضور الاحتفال بتقديس الطوباوي الشهيد المطران إغناطيوس مالويان

Lebanon 24
11-07-2025 | 06:09
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نقل بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، دعوة رسمية لحضور الاحتفال بتقديس الطوباوي الشهيد المطران إغناطيوس مالويان، الذي سيُقام يوم الأحد في 19 تشرين الأول المقبل، برئاسة البابا لاوون الرابع عشر في الفاتيكان.
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