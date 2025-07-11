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لبنان
بيان من "المالية".. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
11-07-2025
|
06:17
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أصدرت
وزارة المالية
بيانا يتعلق بالتبليغ الالكتروني للمكلفين الذين يعتمدونه ،تطلب فيه منهم الدخول إليه بشكل
دوري
للاطلاع على كافة المواد الضريبية البريدية الصادرة عن الإدارة الضريبية، وتعتبر فيه أن المكلّف مُستلماً للبريد عند إيداعه الرسالة الالكترونية صندوق البريد الالكتروني المحّدد له من قبل الإدارة الضريبية ومبلّغاً في أول يوم عمل يلي التاريخ الذي اعتُبر فيه أنه تسلّم البريد المذكور، وذلك بدءاً من 16
تموز
2025.
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وجاء في البيان:
"يهم وزارة المالية إعلام جميع المكلفين أنه بناءً للمرسوم 9447 تاريخ 21 حزيران 2022 (أصول تبليغ المكلفين الذين يعتمدون التصريح الالكتروني) سيصار اعتباراً من 16 تموز 2025 إلى اعتماد آلية التبليغ الالكتروني لكافة المواد البريدية الصادرة عن وحدات مديرية
المالية العامة
وذلك للمكلفين الذين يعتمدون التصريح الإلكتروني.
وعليه، يطلب إلى جميع المكلفين الذين يعتمدون آلية التصريح الالكتروني مراجعة حسابهم الخاص على النظام الضريبي الإلكتروني من خلال استخدام المفاتيح الإلكترونية (اسم المستخدم، كلمة السر) وذلك عبر الرابط التالي: https://eservices.finance.gov.lb والدخول إلى“taxpayer profile” من خلال الصفحة الرئيسية واختيار خانة "تبليغات"، وذلك بشكل دوري للاطلاع على كافة المواد البريدية الصادرة عن الوحدات المختصة في الوزارة.
ولا بد من الاشارة الى أن المكلف يعتبر مستلما" للبريد عند إيداع الرسالة الالكترونية صندوق البريد الالكتروني المحدد له من قبل الادارة الضريبية، ويعتبر مبلغا في أول يوم عمل يلي التاريخ الذي اعتبر فيه أنه استلم البريد".
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