خرق إسرائيليّ جديد في الجنوب... إليكم ما فعله العدوّ اليوم

أفادت مندوبة " "، أنّ جنود العدوّ الإسرائيليّ خرقوا خطّ الإنسحاب في خراج بلدة المجيدية، وتوغلوا لمسافة 400 متر، وأطلقوا النار باتّجاه رعاة الماشية لترهيبهم.

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كما عُلِمَ أنّ قوّات العدوّ أطلقت النار على مولد كهربائي في إحدى المزارع.