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لبنان

خرق إسرائيليّ جديد في الجنوب... إليكم ما فعله العدوّ اليوم

Lebanon 24
11-07-2025 | 06:22
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ جنود العدوّ الإسرائيليّ خرقوا خطّ الإنسحاب في خراج بلدة المجيدية، وتوغلوا لمسافة 400 متر، وأطلقوا النار باتّجاه رعاة الماشية لترهيبهم.
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كما عُلِمَ أنّ قوّات العدوّ أطلقت النار على مولد كهربائي في إحدى المزارع.
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