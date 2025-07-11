Advertisement

لبنان

مسعد قدم طلباً لإنشاء فرع للجامعة اللبنانية في جزين

Lebanon 24
11-07-2025 | 06:40
A-
A+
Doc-P-1389884-638878381021293367.jpg
Doc-P-1389884-638878381021293367.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار النائب شربل مسعد وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، بحضور مدير ثانوية لبعا الياس المندلق، حيث تم التداول في عدد من القضايا التربوية التي تهم منطقة جزين.
Advertisement
و افاد بيان صادر عن المكتب الاعلامي للنائب مسعد، بانه خلال اللقاء، قدم النائب مسعد طلباً رسمياً لإنشاء فرع للجامعة اللبنانية في منطقة جزين، مشدداً على" أهمية هذا المشروع في دعم التعليم العالي، وتوفير الفرص الأكاديمية لأبناء المنطقة، مما يساهم في تعزيز التنمية المحلية والحد من هجرة الطلاب إلى مناطق بعيدة".
وأبدت الوزيرة كرامي اهتمامها بالطرح، مؤكدة" حرصها على تعزيز التعليم الرسمي والجامعي في مختلف المناطق اللبنانية، بما يتماشى مع رؤية الوزارة في تحقيق العدالة التعليمية". (الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
جامعة بيروت العربية تحتفل بتخرج الدفعة الثانية عشرة فرع طرابلس
lebanon 24
11/07/2025 19:58:53 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتصام لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية احتجاجا على إجراء مباراة محصورة للتوظيف في الجامعة
lebanon 24
11/07/2025 19:58:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الجامعة اللبنانية الثقافية: نرفض المساس بـ"اليونيفيل" ونطالب بحمايتها
lebanon 24
11/07/2025 19:58:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم استنكرت الاعتداءات على اليونيفيل
lebanon 24
11/07/2025 19:58:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:43 | 2025-07-11
12:48 | 2025-07-11
12:28 | 2025-07-11
12:27 | 2025-07-11
12:22 | 2025-07-11
12:14 | 2025-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24