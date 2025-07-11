مسعد قدم طلباً لإنشاء فرع للجامعة اللبنانية في جزين

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زار النائب وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، بحضور مدير ثانوية لبعا الياس المندلق، حيث تم التداول في عدد من التربوية التي تهم .و افاد بيان صادر عن المكتب الاعلامي للنائب مسعد، بانه خلال اللقاء، قدم النائب مسعد طلباً رسمياً لإنشاء فرع للجامعة في منطقة ، مشدداً على" أهمية هذا المشروع في دعم التعليم العالي، وتوفير الفرص الأكاديمية لأبناء المنطقة، مما يساهم في تعزيز التنمية المحلية والحد من هجرة الطلاب إلى مناطق بعيدة".وأبدت كرامي اهتمامها بالطرح، مؤكدة" حرصها على تعزيز التعليم الرسمي والجامعي في مختلف المناطق اللبنانية، بما يتماشى مع رؤية الوزارة في تحقيق العدالة التعليمية". (الوكالة الوطنية)