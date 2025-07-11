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لبنان

رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني أعلنت لائحة "الوحدة النقابية" لانتخابات الأحد

Lebanon 24
11-07-2025 | 06:43
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صدر عن "رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني" بيان، لفت الى انه "حفاظا على التوافق، ومن باب حرصنا على وحدة العمل النقابي،وبعد سعينا الجاهد وانعقاد عدة جلسات ولقاءات ومشاورات لنصل الى لائحة توافقية، وبما ان الانتخابات ستجرى يوم الاحد ١٣ تموز 2025، نجد انفسنا مضطرين الى اعلان لائحة "الوحدة النقابيّة" على الشكل التالي:
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بيروت: اسامه الحمصي - افرام مهنا - شربل موسى - صولانج رزق - فاروق الحركة  - مازن شقير.

جبل لبنان: راني أبو رجيلي- نبال هلال

الجنوب: حسن سرحان - نبيه مراد.

النبطيه: ايلي مارون - حسين فياض.

البقاع: الياس غزاله – عباس البرجي.
الشمال: جوزيف سيسوق - محمد العبدالله.

وأضاف البيان : ورغم كل الظروف، وامام ما تقدم، ومهما كانت نتيجة الانتخابات، فإن يدنا ستظل ممدودة للجميع وفي جو من التعاون والتنسيق لان هدفنا واحد وهو العمل على النهوض بقطاع التعليم المهني والتقني نحو التطور ليصبح من القطاعات التربوية الاساسية على ساحة الوطن.
 
وختم البيان :"بناءً عليه، نتوجه من جميع الزملاء بالتحية ونطلب منهم ممارسة حقهم الديموقراطي من خلال الاقتراع يوم الاحد 13  تموز  2025 في قاعة المدرسة الفندقية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر.

واخيرا، ان العملية الانتخابية هي عملية ديموقراطية بعيدا عن نتيجتها حيث انه لن يكون هناك خاسرا او رابحا، لان الجميع حريص على مصلحة التعليم المهني والتقني الرسمي لجهة تطويره والنهوض به نحو الأفضل، مع التمني بالتوفيق لجميع المرشحين وخاصة لمرشحي لائحة "الوحدة النقابية".
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