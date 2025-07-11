رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني أعلنت لائحة "الوحدة النقابية" لانتخابات الأحد

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صدر عن "رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني" بيان، لفت الى انه "حفاظا على التوافق، ومن باب حرصنا على وحدة العمل النقابي،وبعد سعينا الجاهد وانعقاد عدة جلسات ولقاءات ومشاورات لنصل الى لائحة توافقية، وبما ان الانتخابات ستجرى يوم الاحد ١٣ 2025، نجد انفسنا مضطرين الى اعلان لائحة "الوحدة النقابيّة" على الشكل التالي:: اسامه الحمصي - افرام مهنا - شربل موسى - صولانج رزق - فاروق الحركة - مازن .: راني أبو رجيلي- نبال .الجنوب: حسن - مراد.النبطيه: مارون - حسين .: الياس غزاله – عباس البرجي.: سيسوق - محمد العبدالله.وأضاف البيان : ورغم كل الظروف، وامام ما تقدم، ومهما كانت نتيجة الانتخابات، فإن يدنا ستظل ممدودة للجميع وفي جو من التعاون والتنسيق لان هدفنا واحد وهو العمل على النهوض بقطاع التعليم المهني والتقني نحو التطور ليصبح من القطاعات التربوية الاساسية على ساحة الوطن.وختم البيان :"بناءً عليه، نتوجه من جميع الزملاء بالتحية ونطلب منهم ممارسة حقهم الديموقراطي من خلال الاقتراع يوم الاحد 13 تموز 2025 في قاعة المدرسة الفندقية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر.واخيرا، ان العملية هي عملية ديموقراطية بعيدا عن نتيجتها حيث انه لن يكون هناك خاسرا او رابحا، لان الجميع حريص على مصلحة التعليم المهني والتقني الرسمي لجهة تطويره والنهوض به نحو الأفضل، مع التمني بالتوفيق لجميع المرشحين وخاصة لمرشحي لائحة "الوحدة النقابية".