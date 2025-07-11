اللواء شقير التقى المدير العام لصندوق قطر للتنمية وقائد "اليونيفيل" وسفير تونس

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صدر عن في البيان التالي:استقبل مدير عام اللواء في مكتبه لصندوق قطر للتنمية فهد السليطي يرافقه وفد من مكتب IOM في ، وتناول البحث سُبل دعم لبنان وإستقراره خلال الظروف الاستثنائية الراهنة.كما استقبل اللواء القائد الجديد لقوة الطوارئ الدولية العاملة في (اليونيفيل) اللواء في زيارة تعارف لمناسبة توليه مهامه الجديدة . وكانت أيضاً مناسبة لعرض آخر التطوارات الميدانية في جنوب لبنان.ثم استقبل اللواء شقير سفير في لبنان بوراوي الإمام في زيارة وداعية، حيث تمنى له التوفيق في مهامه الجديدة .