هل ستّتخذ سوريا إجراءات تصعيديّة ضدّ لبنان؟.. مصدر حكوميّ يُجيب

قال مصدر حكومي سوري إن "لا صحة لما يتم تداوله عن نية لاتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه "، بحسب ما نقلت "العربية" و" ".

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وأضاف المصدر أن "ملف المعتقلين السوريين في لبنان يجب معالجته بأقرب وقت عبر القنوات الرسمية".