Advertisement

لبنان

الراعي عرض مع المكاري وعبد المسيح ووفد "لقاء سيدة الجبل" للتطورات

Lebanon 24
11-07-2025 | 08:01
A-
A+

Doc-P-1389916-638878429712937918.png
Doc-P-1389916-638878429712937918.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، وزير الاعلام السابق زياد المكاري وعرض معه للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
Advertisement

إثر اللقاء، أشار الوزير المكاري، الى أن "الكل يدرك ان الشرق الأوسط يمر بتحول كبير جدا ولبنان في صلب هذا التحول، وعلى اللبنانيين ان يتعلموا من التجارب التي مررنا بها، لا سيما الحروب. من هنا على اللبنانيين أن يدركوا أن ما من خيار الا الدولة العادلة، الدولة العلمانية الحديثة التي تشبه الاجيال الجديدة". وقال: "شددنا امام صاحب الغبطة على ضرورة المصالحة بين الجيل الشاب ودولته لينخرط في المؤسسات بجميع اداراتها العسكرية والامنية والادارية والقضائية".

اضاف: "لا شك أن لدينا اليوم خوف على مصير الاقليات في سوريا، كما ان الاقليات في لبنان باتت تشعر بالخوف ايضا. لذلك نتمنى ان يكون هناك وعي كامل لدى الحكومة كي تساعد في عبور لبنان بسلام وأمان وتنطلق الى شرق اوسط جديد ونستطيع ان نتعاون مع محيطنا العربي بشكل جيد ونقدم ما نستطيع كلبنانيين".

وفد "لقاء سيدة الجبل"

ثم استقبل البطريرك الراعي وفدا من "لقاء سيدة الجبل" ضم النائبين السابقين فارس سعيد ومصطفى علوش، وانطوان الخوري طوق وشربل عيد، حيث تم عرض للمواضيع الاساسية التي تهم لبنان واللبنانيين.


واستقبل البطريرك الراعي ظهرا، النائب اديب عبد المسيح وعقيلته السيدة ليليانا عبد المسيح.

بعد اللقاء اشار النائب عبد المسيح الى ان الزيارة تقليدية "لأخذ بركة غبطته والتزود بنصائحه وتوجيهاته الوطنية والرعوية"، وقال: "تطرقنا إلى الموضوع الاساسي وهو الورقة اللبنانية التي تسلمها الموفد الأميركي توم باراك وكيفية الحل في لبنان للوصول الى التهدئة التي نتطلع اليها جميعا والى اعادة الاعمار، واتفقنا مع غبطته على أن الحل الأوحد هو الالتفاف حول الدولة ورئيس الجمهورية والمؤسسات، وان ما من حل الا بالرجوع لمنطق الدولة ومنطق المؤسسات، وبالتالي، أوضح لي غبطته بانه يتطلع خلال هذا العهد للبنان جديد، لبنان الاعمار والازدهار، لبنان الوحدة الوطنية بين كل ابنائه. وهذا الأمر لا يتم الا اذا كنا موحدين حول منطق الدولة الممثلة برئيس الجمهورية الذي ندعم كل ما يقوم به والطريقة التي يقوم بها في المفاوضات الحساسة للوصول الى الحل الشامل، وهو استعادة الدولة لحقوقها وسيطرتها على كل أراضيها وصولا إلى حصرية السلاح بيد القوى المسلحة اللبنانية والجيش اللبناني، وهذا الموضوع يتم اليوم بالديبلوماسية والتفاهم وبالوحدة ومنطق الدولة، ونحن نشجعه ونسير به. وطبعا هذا هو منطق سيد بكركي والديمان، والذي يستوجب منا ان نكون دائما يدا واحدة وروحا واحدة لنتمكن من اعمار هذا البلد".  (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
"لقاء سيدة الجبل": "حزب الله" لا يزال يدافع عن مشروعه الخاص
lebanon 24
11/07/2025 19:59:53 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء "سيدة الجبل" يحذّر: الوقت لا يعمل لصالح لبنان
lebanon 24
11/07/2025 19:59:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"لقاء سيدة الجبل": لوضع حدّ لأي سلاح غير شرعي
lebanon 24
11/07/2025 19:59:53 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي دريان استقبل مراد ولقاء "سيدة الجبل" ورئيس جمعية المقاصد
lebanon 24
11/07/2025 19:59:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:43 | 2025-07-11
12:54 | 2025-07-11
12:48 | 2025-07-11
12:28 | 2025-07-11
12:27 | 2025-07-11
12:22 | 2025-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24