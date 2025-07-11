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لبنان

بعد تسمم أكثر من 100 شخص… إغلاق معمل حلويات في هذه المنطقة

Lebanon 24
11-07-2025 | 08:09
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تم ظهر اليوم ختم معمل الحلويات في بلدة حاروف  الذي تسبب بتسمم اكثر من 100 شخص في منطقة النبطية بالشمع الاحمر، بناء على اشارة المحامي العام الاستئنافي في النبطية القاضي غسان الاتات.
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وبعد اجراء كشف على محتويات المعمل الذي صنعت فيه حلويات "الاكلير" وزعت على مضيف في مناسبة عاشوراء وتسببت بتسمم اكثر من 100 شخص بعدما تم نقلها من المعمل من قبل احد التجار ووضعت في صندوق سيارة دون تبريد لفترة ساعات طويلة .
واشار رئيس مصلحة الاقتصاد محمد بيطار "ان الفحوصات المخبرية اظهرت وجود جراثيم في منتجات المعمل" ، فيما اكد صاحب المعمل ز. ج  الذي  استدعي الى مكتب امن الدولة للتوسع في التحقيق معه ان المواد التي يستعملها في صنع "الاكلير" يشتريها من احد المعامل في النبطية ولديه فواتير بذلك  وانه يعمل منذ 15 عاما في هذه المصلحة ، وما حصل هو سوء تبريد ممن اشترى البضاعة".  (الوكالة الوطنية)
 
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