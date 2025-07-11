المفتي حجازي: مواقف المفتي دريان وطنية جامعة

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قدّر مفتي الشيخ الدكتور وفيق حجازي في اللقاء العلمائي الذي عقد في راشيا في حضور لفيف من العلماء، بإسم العلماء، "مواقف مفتي الوطنية الجامعة لأنها تعبر عن الواقع اللبناني وضرورة تحقيق العدالة والإنماء المتوازن وعدم التلاعب بحقوق الناس، خصوصا ما نص عليه والقانون"، واعتبر ان المفتي "هو عنوان أمان للوطن ومواقفه خير دليل على ذلك".ورأى ان "زيارة المفتي دريان لسوريا دليل على ضرورة تمتين العلاقات العربية العربية"، وأشار إلى ان " إن كانت بخير فلبنان بخير، وأن الحراك الدولي تجاه دليل على لزوم أخذ الدولة دورها حماية للوطن واستقراره".ودعا الدعاة الى "أهمية التوعية للمسلمين في الأحوال الشخصية وخصوصا المقبلين على الزواج وتكثيف الدورات الصيفية للشباب والفتيات لما فيها من خير للمجتمع واستقراره". (الوكالة الوطنية)