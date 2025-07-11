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لبنان

المفتي حجازي: مواقف المفتي دريان وطنية جامعة

Lebanon 24
11-07-2025 | 09:04
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قدّر مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق حجازي في اللقاء العلمائي الذي عقد في دار الفتوى في راشيا في حضور لفيف من العلماء، بإسم العلماء، "مواقف مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان الوطنية الجامعة لأنها تعبر عن الواقع اللبناني وضرورة تحقيق العدالة والإنماء المتوازن وعدم التلاعب بحقوق الناس، خصوصا ما نص عليه الدستور والقانون"، واعتبر ان المفتي دريان "هو عنوان أمان للوطن ومواقفه خير دليل على ذلك".
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ورأى ان "زيارة المفتي دريان لسوريا دليل على ضرورة تمتين العلاقات العربية العربية"، وأشار إلى ان "سوريا إن كانت بخير فلبنان بخير، وأن الحراك الدولي تجاه لبنان دليل على لزوم أخذ الدولة دورها حماية للوطن واستقراره".

ودعا الدعاة الى "أهمية التوعية الدينية للمسلمين في الأحوال الشخصية وخصوصا المقبلين على الزواج وتكثيف الدورات الصيفية للشباب والفتيات لما فيها من خير للمجتمع واستقراره".  (الوكالة الوطنية)
 
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