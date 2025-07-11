محمد مطر رئيسا لاتحاد بلديات شمال بعلبك

استكملت اليوم في مركز في ، انتخابات رؤساء ضمن نطاق قضاء ، حيث تم انتخاب مطر رئيسًا لاتحاد بلديات شمال بعلبك، وأحمد نائبًا له، بإشراف المحافظ ، ومواكبة رئيس قسم المحافظة دريد ، وبمشاركة رؤساء البلديات الأعضاء في الاتحاد وممثليهم. (الوكالة الوطنية)

Advertisement