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لبنان

ماذا قال وزير العدل عن موضوع تسريع محاكمات الموقوفين؟

Lebanon 24
11-07-2025 | 09:44
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علّق وزير العدل عادل نصار، رداً على سؤال بشأن موضوع تسريع محاكمات الموقوفين بما فيهم السوريين، بالقول: "بعد افتتاح قاعة المحاكمة في رومية أقفلت حوالي ١٨٠ ملفاً واحيلت إلى المحاكمة، لكن لا يمكن تخطي الإجراءات القانونية والأمور تسير بشكل جيد". (أم تي في)
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