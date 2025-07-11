ماذا قال وزير العدل عن موضوع تسريع محاكمات الموقوفين؟

علّق وزير العدل ، رداً على سؤال بشأن موضوع تسريع محاكمات الموقوفين بما فيهم السوريين، بالقول: "بعد افتتاح قاعة المحاكمة في رومية أقفلت حوالي ١٨٠ ملفاً واحيلت إلى المحاكمة، لكن لا يمكن تخطي الإجراءات القانونية والأمور تسير بشكل جيد". (أم تي في)

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