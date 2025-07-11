29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
28
o
بعلبك
15
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ماذا قال وزير العدل عن موضوع تسريع محاكمات الموقوفين؟
Lebanon 24
11-07-2025
|
09:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
علّق وزير العدل
عادل نصار
، رداً على سؤال بشأن موضوع تسريع محاكمات الموقوفين بما فيهم السوريين، بالقول: "بعد افتتاح قاعة المحاكمة في رومية أقفلت حوالي ١٨٠ ملفاً واحيلت إلى المحاكمة، لكن لا يمكن تخطي الإجراءات القانونية والأمور تسير بشكل جيد". (أم تي في)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النقيب الحسن لوزير العدل: للإسراع في محاكمة الموقوفين الإسلاميين
Lebanon 24
النقيب الحسن لوزير العدل: للإسراع في محاكمة الموقوفين الإسلاميين
11/07/2025 20:01:16
11/07/2025 20:01:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: سنقدم شكوى للعدل الدولية بشأن مواطنينا الموقوفين في إيران
Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: سنقدم شكوى للعدل الدولية بشأن مواطنينا الموقوفين في إيران
11/07/2025 20:01:16
11/07/2025 20:01:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: وضعنا خطة لمعالجة وضع الموقوفين في السجون من خلال تفعيل المحاكمات داخل سجن رومية كخطوة أولى لرفع الظلم وتحقيق العدالة
Lebanon 24
سلام: وضعنا خطة لمعالجة وضع الموقوفين في السجون من خلال تفعيل المحاكمات داخل سجن رومية كخطوة أولى لرفع الظلم وتحقيق العدالة
11/07/2025 20:01:16
11/07/2025 20:01:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرا الداخلية والعدل يتفقدان غدا قاعة المحاكمات في السجن المركزي في رومية
Lebanon 24
وزيرا الداخلية والعدل يتفقدان غدا قاعة المحاكمات في السجن المركزي في رومية
11/07/2025 20:01:16
11/07/2025 20:01:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
سلاح حزب الله على الطاولة الداخلية: حوار أم مواجهة؟
Lebanon 24
سلاح حزب الله على الطاولة الداخلية: حوار أم مواجهة؟
12:43 | 2025-07-11
11/07/2025 12:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية كفررمان تُصدر تعميمًا بشأن تجوّل السوريين.. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
بلدية كفررمان تُصدر تعميمًا بشأن تجوّل السوريين.. ماذا جاء فيه؟
12:54 | 2025-07-11
11/07/2025 12:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة لبنانية.. "المعلومات" توقف "مُتحرشاً بقاصر"!
Lebanon 24
في منطقة لبنانية.. "المعلومات" توقف "مُتحرشاً بقاصر"!
12:48 | 2025-07-11
11/07/2025 12:48:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ناصر الدين: سنطلق حملة وطنية ضد الدواء المزوّر والمهرب
Lebanon 24
ناصر الدين: سنطلق حملة وطنية ضد الدواء المزوّر والمهرب
12:28 | 2025-07-11
11/07/2025 12:28:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل التعيينات الجديدة.. هذه مقررات مجلس الوزراء اليوم
Lebanon 24
تفاصيل التعيينات الجديدة.. هذه مقررات مجلس الوزراء اليوم
12:27 | 2025-07-11
11/07/2025 12:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الموت يُغيّب فناناً سوريّاً: وداعاً يا عراب الفنّ
Lebanon 24
الموت يُغيّب فناناً سوريّاً: وداعاً يا عراب الفنّ
13:55 | 2025-07-10
10/07/2025 01:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أنباء عن محاولة ابنة هيفا وهبي إنهاء حياتها تاركة رسالة مؤثرة.. وما نشرته مؤخرا يُثير الجدل (صورة)
Lebanon 24
أنباء عن محاولة ابنة هيفا وهبي إنهاء حياتها تاركة رسالة مؤثرة.. وما نشرته مؤخرا يُثير الجدل (صورة)
00:30 | 2025-07-11
11/07/2025 12:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدهم توفي... نقل 7 أشخاص من عائلة واحدة إلى المستشفيات ما الذي أصابهم؟
Lebanon 24
أحدهم توفي... نقل 7 أشخاص من عائلة واحدة إلى المستشفيات ما الذي أصابهم؟
14:39 | 2025-07-10
10/07/2025 02:39:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد منعها من دخول عين الحلوة.. شيرين تلتقي فضل شاكر وبيان صادر عن الأخير هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بعد منعها من دخول عين الحلوة.. شيرين تلتقي فضل شاكر وبيان صادر عن الأخير هذا ما جاء فيه
23:46 | 2025-07-10
10/07/2025 11:46:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الردّ الذي فجّر الأزمة: ماذا خلف هجوم "القوات"؟
Lebanon 24
الردّ الذي فجّر الأزمة: ماذا خلف هجوم "القوات"؟
04:00 | 2025-07-11
11/07/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:43 | 2025-07-11
سلاح حزب الله على الطاولة الداخلية: حوار أم مواجهة؟
12:54 | 2025-07-11
بلدية كفررمان تُصدر تعميمًا بشأن تجوّل السوريين.. ماذا جاء فيه؟
12:48 | 2025-07-11
في منطقة لبنانية.. "المعلومات" توقف "مُتحرشاً بقاصر"!
12:28 | 2025-07-11
ناصر الدين: سنطلق حملة وطنية ضد الدواء المزوّر والمهرب
12:27 | 2025-07-11
تفاصيل التعيينات الجديدة.. هذه مقررات مجلس الوزراء اليوم
12:22 | 2025-07-11
عودة "ليلة المتاحف": مبادرة لإحياء الحياة الثقافية
فيديو
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
02:37 | 2025-07-11
11/07/2025 20:01:16
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان سوري مُفاجأة سيرين عبد النور.. وتوجه له رسالة خاصة (فيديو)
Lebanon 24
فنان سوري مُفاجأة سيرين عبد النور.. وتوجه له رسالة خاصة (فيديو)
03:10 | 2025-07-10
11/07/2025 20:01:16
Lebanon 24
Lebanon 24
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
Lebanon 24
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
01:22 | 2025-07-09
11/07/2025 20:01:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24