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لبنان

شهيد و5 جرحي في الغارة الإسرائيلية على النميرية

Lebanon 24
11-07-2025 | 09:54
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة على سيارة في النميرية قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيد وإصابة خمسة أشخاص بجروح.
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