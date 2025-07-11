تعذيب وضرب.. هذا ما قام به مواطن على شاطىء المينا في طرابلس

⚠️تعنيف وضرب مبرّح - شاطيء المينا⚠️

برسم @LebISF : هذه نتيجة التساهل مع المجرمين بحق الحيوانات

برسم معالي الدكتور @Nizar_Hani : هذه نتيجة سنوات وسنوات من الاستخفاف بحقوق الحيوانات تحت مظلة القانون 47/2017

برسم معالي وزيرة التربية ريما كرامي: هذه نتيجة مناهج لا ترتقي… pic.twitter.com/KBhg3kewe8