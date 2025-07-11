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لبنان

تعذيب وضرب.. هذا ما قام به مواطن على شاطىء المينا في طرابلس

Lebanon 24
11-07-2025 | 09:57
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمواطن وهو يقوم بتعذيب كلب وضربه على شاطىء المينا في طرابلس
 
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