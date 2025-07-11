منسى استقبل سفير الدانماراك وبحث مع عيد في أوضاع السجون

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إستقبل اللواء في مكتبه في اليرزة اليوم، سفير الدانمارك في ، وتم خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون بين البلدين، لا سيما في المجالات الدفاعية والإنسانية، إضافة إلى الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.كما التقى الوزير منسى رئيس في المحامي ، وتم التطرق إلى واقع السجون وسبل تحسين أوضاع الموقوفين. (الوكالة الوطنية)