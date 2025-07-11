خلال عطلة نهاية الأسبوع.. هذا ما سيشهده طريق المطار

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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال تأهيل وتعبيد / المسلك الشرقي، بدءًا من جسر الكوكودي وصولًا إلى “تحويلة الزيتونة” مقابل بلازا، وذلك يومَي السبت والأحد تاريخ 12 و13-07-2025، اعتبارًا من السّاعة 4:00 فجرًا ولغاية السّاعة 16:00 من كل يوم.ستؤدي هذه الأعمال إلى تضييق الطّريق، وحصر السير القادم من باتّجاه على مسربٍ واحد.يُرجى من المواطنين أخذ ، وتجنّب سلوك الطّريق المذكور إلّا في حالات الضّرورة، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.