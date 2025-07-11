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لبنان

مسيرة اسرائيلية استدفت دراجة نارية في الجنوب.. ونجاة السائق

Lebanon 24
11-07-2025 | 10:27
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افادت مندوبة لبنان 24 ان مسيرة اسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة طيرهرما في ياطر.
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وعلم ان سائق الدراجة قد نجا.
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