بالصورة.. انتشار أمني كبير في منطقة أبي سمراء

أفادت مندوبة " " أن منطقة أبي سمراء في ، تشهد مساء اليوم، انتشارًا أمنيًا لافتًا.

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وقام عناصر من بإقامة حواجز ثابتة ومتنقلة داخل الشوارع الفرعية.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة أمنية جديدة تهدف إلى ضبط المخالفات المرورية وتعزيز الاستقرار، شملت ملاحقة الدراجات المخالفة والسيارات المظلّلة من دون ترخيص، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات الأمنية في مختلف أنحاء المنطقة.