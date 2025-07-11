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لبنان

بالصورة.. انتشار أمني كبير في منطقة أبي سمراء

Lebanon 24
11-07-2025 | 10:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن منطقة أبي سمراء في طرابلس، تشهد مساء اليوم، انتشارًا أمنيًا لافتًا.
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وقام عناصر من قوى الأمن الداخلي بإقامة حواجز ثابتة ومتنقلة داخل الشوارع الفرعية.
 
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة أمنية جديدة تهدف إلى ضبط المخالفات المرورية وتعزيز الاستقرار، شملت ملاحقة الدراجات المخالفة والسيارات المظلّلة من دون ترخيص، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات الأمنية في مختلف أنحاء المنطقة. 
 
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