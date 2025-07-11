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لبنان

مازن سويد رئيساً للجنة الرقابة على المصارف

Lebanon 24
11-07-2025 | 10:47
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عيّن مجلس الوزراء مازن سويد رئيساً للجنة الرقابة على المصارف، وعضوية كل من نادرحداد وتانيا كلاب وألين سبيرو وربيع نعمة. 
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