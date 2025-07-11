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لبنان

نقابة الخليوي: الحقوق محفوظة والتحرك انتهى

Lebanon 24
11-07-2025 | 11:06
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أعلنت نقابة موظفي الخليوي في بيان، انتهاء التحرك الاحتجاجي، بعد التأكد من اعتماد النسخة النهائية المجددة لعقد العمل الجماعي، والتي كرّست الحفاظ على المكتسبات التي طالبت بها النقابة. وقد حصلت هذه النسخة على موافقة رسمية خطية من المدراء العامين: الدكتور سالم عيتاني عن شركة MIC2 SAL، والسيد جاد ناصيف عن شركة MIC1 SAL، وبعلم محامي الشركتين، كما حظيت بمباركة وزارة الاتصالات التي وافقت على المضي قدمًا بإجراءات التوقيع القانوني خلال الأسبوع المقبل.
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وقد توجهت النقابة بالشكر إلى الموظفين على حسّهم العالي بالمسؤولية والتزامهم، وإلى المشتركين على دعمهم وتفهمهم للمطالب، كما ثمّنت دور وسائل الإعلام التي واكبت التحرك ونقلت صوت الموظفين بمهنية وموضوعية. ولم تنسَ النقابة الإشادة بجميع من ساهم في التوصل إلى تفاهم يحفظ الحقوق ويصون قطاع الاتصالات.

وأكدت النقابة تمسّكها الدائم بالحوار البنّاء ومدّ اليد من أجل حماية وتطوير القطاع، مع الحفاظ الكامل على الحقوق والمكتسبات. وأعلنت رسميًا انتهاء التحرك الاحتجاجي، مشددة على أن الأمور تتجه نحو خواتيم إيجابية، مع تأكيد الاستعداد لأي تحرك مستقبلي يضمن حسن التنفيذ ويحمي استمرارية الحقوق.
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