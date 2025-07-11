نقابة الخليوي: الحقوق محفوظة والتحرك انتهى

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أعلنت نقابة موظفي الخليوي في بيان، انتهاء التحرك الاحتجاجي، بعد التأكد من اعتماد النسخة النهائية المجددة لعقد العمل الجماعي، والتي كرّست الحفاظ على المكتسبات التي طالبت بها النقابة. وقد حصلت هذه النسخة على موافقة رسمية خطية من المدراء العامين: الدكتور عن شركة MIC2 SAL، والسيد عن شركة MIC1 SAL، وبعلم محامي الشركتين، كما حظيت بمباركة التي وافقت على المضي قدمًا بإجراءات التوقيع القانوني خلال الأسبوع المقبل.وقد توجهت النقابة بالشكر إلى الموظفين على حسّهم العالي بالمسؤولية والتزامهم، وإلى المشتركين على دعمهم وتفهمهم للمطالب، كما ثمّنت دور التي واكبت التحرك ونقلت صوت الموظفين بمهنية وموضوعية. ولم تنسَ النقابة الإشادة بجميع من ساهم في التوصل إلى تفاهم يحفظ الحقوق ويصون قطاع الاتصالات.