مجلس الوزراء عيّن مديرة جديدة لتلفزيون لبنان ومجلس إدارة.. إليكم الأسماء

عيّن ، اليوم الجمعة، السيدة أليسار نداف، مديراً عاماً لتلفزيون .

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وعملت النداف، وهي من ، مستشارة لوزيرة الإعلام للشؤون الفرانكوفنية، وهي حائزة على شهادة دكتوراه مع تقدير مُشرف جداً في الأدب الفرنسي من - الكسليك.

كذلك، عيّن مجلس الوزراء أعضاء مجلس وهم: ، ، ، وريما خدّاج.