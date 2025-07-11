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لبنان

مجلس الوزراء عيّن مديرة جديدة لتلفزيون لبنان ومجلس إدارة.. إليكم الأسماء

Lebanon 24
11-07-2025 | 11:07
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عيّن مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، السيدة أليسار نداف، مديراً عاماً لتلفزيون لبنان.
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وعملت النداف، وهي من مدينة زحلة، مستشارة لوزيرة الإعلام للشؤون الفرانكوفنية، وهي حائزة على شهادة دكتوراه مع تقدير مُشرف جداً في الأدب الفرنسي من جامعة الروح القدس - الكسليك.
 
 
كذلك، عيّن مجلس الوزراء أعضاء مجلس إدارة التلفزيون وهم: جنان ملاط، محمد نمر، شارل سابا، علي قاسم وريما خدّاج.
 
 
 
 
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