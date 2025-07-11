بالأسماء.. من هم الرئيس والأعضاء الجدُد للجنة الرقابة على المصارف؟

عيّن ، اليوم الجمعة، رئيساً للجنة الرقابة على المصارف.

Advertisement

كذلك، اختار المجلس لعضوية اللجنة: ، ربيع نعمة، تانيا الكلّاب وألين سبيرو.

من جهتها، قالت قناة الـ" " أن 5 وزراء اعترضوا على طريقة تعيين وذلك خلال جلسة الحكومة، اليوم.