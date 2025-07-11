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لبنان

بالأسماء.. من هم الرئيس والأعضاء الجدُد للجنة الرقابة على المصارف؟

Lebanon 24
11-07-2025 | 11:32
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عيّن مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، مازن سويد رئيساً للجنة الرقابة على المصارف.
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كذلك، اختار المجلس لعضوية اللجنة: نادر حداد، ربيع نعمة، تانيا الكلّاب وألين سبيرو.
 
 
من جهتها، قالت قناة الـ"lbci" أن 5 وزراء اعترضوا على طريقة تعيين لجنة الرقابة على المصارف وذلك خلال جلسة الحكومة، اليوم.
 
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