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لبنان
بعد تعيينها مديرة لتلفزيون لبنان.. أول تعليق لأليسار النداف
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
11-07-2025
|
11:37
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في أول تعليق لها عقب تعيينها مديرة عام لتلفزيون
لبنان
، اليوم الجمعة، قالت الدكتور أليسار النداف في اتصال مع "
لبنان24
" إنَّ المسؤولية التي حملتها على عاتقها كبيرة، مؤكدة أنَّ "تلفزيون لبنان هو أمانة وانتماءه سبقى وطنياً وأبوابه مفتوحة للجميع".
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وقالت النداف إنَّ العمل الجماعي هو الذي يجعلنا نتقدم بالتلفزيون الوطني نحو مواقع أفضل.
اضافت: "اسم تلفزيون لبنان سيبقى عالياً فهو الذاكرة وهو الوطن، وسنحافظ على قيمته التاريخية والوطنية".
وفي رسالتها إلى مُوظفي التلفزيون، قالت النداف: "أنتم عصب هذه المؤسسة العريقة.. أبقوا صامدين كما كنتم دائماً.. أنتم ما استسلتم يوماً وأؤكد لكم أن التلفزيون سينطلق نحو أيامٍ أفضل معكم.. حقاً أنتم الأساس".
وختمت: "هناك مشاريع وخطط كثيرة موجودة وستُوضع لتطوير التلفزيون، وسنكون يداً بيد مع الجميع للتطوير والحفاظ على هذا الصرح الذي يمثل جميع اللبنانيين".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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