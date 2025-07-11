بعد تعيينها مديرة لتلفزيون لبنان.. أول تعليق لأليسار النداف

في أول تعليق لها عقب تعيينها مديرة عام لتلفزيون ، اليوم الجمعة، قالت الدكتور أليسار النداف في اتصال مع " " إنَّ المسؤولية التي حملتها على عاتقها كبيرة، مؤكدة أنَّ "تلفزيون لبنان هو أمانة وانتماءه سبقى وطنياً وأبوابه مفتوحة للجميع".

Advertisement

وقالت النداف إنَّ العمل الجماعي هو الذي يجعلنا نتقدم بالتلفزيون الوطني نحو مواقع أفضل.

اضافت: "اسم تلفزيون لبنان سيبقى عالياً فهو الذاكرة وهو الوطن، وسنحافظ على قيمته التاريخية والوطنية".

وفي رسالتها إلى مُوظفي التلفزيون، قالت النداف: "أنتم عصب هذه المؤسسة العريقة.. أبقوا صامدين كما كنتم دائماً.. أنتم ما استسلتم يوماً وأؤكد لكم أن التلفزيون سينطلق نحو أيامٍ أفضل معكم.. حقاً أنتم الأساس".

وختمت: "هناك مشاريع وخطط كثيرة موجودة وستُوضع لتطوير التلفزيون، وسنكون يداً بيد مع الجميع للتطوير والحفاظ على هذا الصرح الذي يمثل جميع اللبنانيين".