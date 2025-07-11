الجيش يوقف 56 سوريًا في عدد من المناطق... ما السبب؟

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دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مخيمات للنازحين السوريين في مناطق أنفة وبشمزين وأميون – ، وأوقفت 31 سوريًّا، كما أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز - 18 سوريًّا، كذلك أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة – المتن 7 سوريين، وذلك لتجوّلهم داخل الأراضي دون أوراق قانونية.بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.