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لبنان

الجيش يوقف 56 سوريًا في عدد من المناطق... ما السبب؟

Lebanon 24
11-07-2025 | 11:37
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صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
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دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات مخيمات للنازحين السوريين في مناطق أنفة وبشمزين وأميون – الكورة، وأوقفت 31 سوريًّا، كما أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز المدفون - البترون 18 سوريًّا، كذلك أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الدورة – المتن 7 سوريين، وذلك لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
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