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لبنان

ضحية إشكال.. رصاصة قتلت "أبو العبد" في طرابلس!

Lebanon 24
11-07-2025 | 11:49
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توفي، اليوم الجمعة، المُواطن محمود السقا (أبو العبد)، مُتأثراً بجراحه إثر تعرضه لطلق ناريّ في رأسه عن طريق الخطأ، أمس الخميس، أثناء تواجده في محلّة سوق الذهب بمدينة طرابلس.
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وكان المذكور شهد إشكالاً مُسلّحاً بين إثنين، ما أسفر عن إصابة السقا بجروح خطيرة نُقل على إثرها إلى المستشفى بحالة حرجة.
 
وإثر الحادثة، شهدت مواقع التواصل الإجتماعي حملة واسعة من أجل التبرع بالدم لإنقاذ السقا، لكن المحاولات الطبية لإنقاذه باءت بالفشل، وفارق الحياة صباح اليوم.
 
 
 
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