ضحية إشكال.. رصاصة قتلت "أبو العبد" في طرابلس!

توفي، اليوم الجمعة، المُواطن محمود السقا (أبو العبد)، مُتأثراً بجراحه إثر تعرضه لطلق ناريّ في رأسه عن طريق الخطأ، أمس الخميس، أثناء تواجده في محلّة سوق بمدينة .

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وكان المذكور شهد إشكالاً مُسلّحاً بين إثنين، ما أسفر عن إصابة السقا بجروح خطيرة نُقل على إثرها إلى المستشفى بحالة حرجة.

وإثر الحادثة، شهدت مواقع التواصل الإجتماعي حملة واسعة من أجل التبرع لإنقاذ السقا، لكن المحاولات الطبية لإنقاذه باءت بالفشل، وفارق الحياة .